勞資雙方互不相讓，工會領袖指大幅加薪攸關數千勞工生計，資方則稱勞方要求與罷工「太過分」。

近月來歐洲國家罷工行動接連不斷，因為食品與能源價格大漲已打擊民眾生活水平。

大量依賴俄羅斯天然氣的德國受通膨創傷尤其嚴重。德國慌亂找尋新能源來源，近月來該國通膨率都超過歐元區平均水準。

德國2月消費者物價指數（CPI）年增9.3％，顯示通膨壓力居高不下，儘管歐洲央行已經連番升息以平穩物價。

這對德國數百萬勞工來說是一項痛苦的調整過程，因為從奶油到物價無所不漲，相較之下，德國多年來一直物價穩定。

德國德國服務行業工會（Verdi）領袖維奈克（Frank Werneke）向媒體表示，數以千計員工必須取得大幅加薪才能生存下去。

Verdi工會代表大約250萬公部門員工，包括公共運輸與機場。鐵路與運輸工會EVG則是代表德國鐵路股份公司（Deutsche Bahn） 及公車公司的23萬名員工。

Verdi工會要求加薪10.5％，相當於月薪調高至少500歐元（約台幣16,500元），EVG則是要求加薪12％，相當於月薪調高至少650歐元（約台幣21,450元）。

德國鐵路股份公司26日表示，這次罷工「太過分，完全沒有必要。」

資方亦警告運輸業員工加薪將導致票價上漲，以及增稅以彌補成本增加。

目前，勞資雙方已排定為期三天的談判。代表政府的內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，政府將以「強悍但公平、建設性」的態度參與談判。

法國自今年1月以來已經發生數度全國大罷工，民眾抗議馬克宏政府將請領年金的年齡調高2年至64歲。