李心潔將於大港開唱與美秀集團合作。（出日音樂提供）

李心潔將於大港開唱與美秀集團合作。（出日音樂提供）

李心潔暌違20年重返歌壇，將於「大港開唱」擔任壓軸嘉賓，與「賽博台客代表」美秀集團合作演出；雙方今（27日）進練團室彩排，受訪問及回歸樂壇主因，李心潔感性分享：「主要是因為之前生孩子，兒子們還小要專心照顧他們，孩子現在比較大了、7歲，覺得我可以開始擁抱我喜歡的事情、做我喜歡的事情。」

李心潔2010年與香港導演彭順結婚，育有一對7歲雙胞胎兒子，她婚後鮮少出現在螢光幕前，近年開始籌拍紀錄片、製作音樂，這次回台除了助陣大港開唱、宣傳以「愛」為視角的全系列紀錄片，下個月也將推出新專輯，且有意籌辦個人演唱會，她說：「這次帶著音樂回來，意義非常重大，以前都沒想過會有這一天...今年上半年在台灣的時間會比在家裡還多。」

雖然離開台灣樂壇多年，但她對音樂的熱愛從沒減少過，一直持續上聲樂課，也將自己外表身心狀況打理得很好，坦言：「就是希望再出來工作時大家還認得我。」2個兒子從小就在家裡聽她唱歌，童言童語問「媽媽你怎麼那麼喜歡唱歌」？李心潔說：「這是一個天生的熱愛吧，現在回來做音樂，緊張還是會有，但比以前更享受也更自在。」表示自己當年從台灣開始唱歌，因此回來的第一站「一定也要從台灣開始」。

聊到這次與美秀集團合作，李心潔笑說他們私下與正式演出時反差大，「可能是遇到我很有禮貌、害羞，以前看他們MV都非常大膽瘋狂，這次可以合作我覺得很好玩」。雙方當天除了同台合唱，還預留驚喜送給歌迷，李心潔說：「來看我們演出，要準備跳起來喔。」