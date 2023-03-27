前總統馬英九今赴陸祭祖、參訪，而蔡英文總統29日出訪中美洲友邦則會過境美國，民眾黨主席柯文哲今天受訪時表示，這絕非巧合，而若馬、蔡雙方有事先協調，就是唱雙簧，那就還好；但若是各幹各的，就是台灣的政治危機，代表我們是一個分裂的國家。

民眾黨今於新北市萬里區野柳薆悅酒店舉辦黨公職人員共識營，柯文哲前往與會，他受訪時針對上述議題表達看法，他說，馬英九赴陸是一個嚴肅的題目，有100萬名的台商在大陸，大陸也占台灣出口的43％，台陸還是有些來往，也要有人去關心，這個沒問題，在法律層面也合法。

他表示，若以一個國民，或是說一個政黨領袖看這件事情，馬英九訪陸跟蔡總統訪美，時程竟然一樣，這絕對不是巧合。如果各自訪問，彼此之間是有默契的，是配合的，也就是要讓兩邊都知道、讓中國大陸知道說，「我也不是完全親美國，我有來中國」這個就還好，但現在最怕的是雙方各幹各的，就很麻煩。

柯文哲強調，處理兩岸關係最重要的是要先有國內的共識。這一次馬英九訪陸、蔡總統訪美，做為一個科學家，他認為在機率上，時間會剛剛好，不太可能。關鍵在於到底這個有意義的行動，是我們內部有共識還是沒有共識？如果是各幹各的，就是台灣的政治危機，表示我們是一個分裂的國家。當然若兩邊都有協調過，是在唱雙簧，那就還好。

柯文哲說，這種複雜的問題，有時候也不適合在公開場合討論。他還是希望台灣是團結的，而不是各幹各的。如果這個這件事情是各幹各的，各行其是，真的就是台灣的危機。