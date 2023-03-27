將於今年8月30日舉辦的第80屆威尼斯國際電影節，素有國際上最古老的影展的美稱，同時也是與坎城影展、柏林影展齊名的「世界三大影展」。今威尼斯影展雙年展董事會宣布，今年的終身成就金獅獎將會分別頒發給義大利導演莉莉安娜卡瓦尼（Liliana Cavani），另一位則是亞洲觀眾非常熟悉的香港演員梁朝偉，這也將使梁朝偉成史上首位獲獎的華人「演員」。

被譽為亞洲最成功也最知名的演員之一，梁朝偉過去曾主演三部金獅獎獲獎電影分別為侯孝賢導演的《悲情城市》（1989）、法籍越南裔導演陳英雄的《三輪車伕》（1995）及李安所執導的《色戒》（2007），此次他獲終身成就金獅獎，得知獲獎消息，偉仔謙虛表達：「意想不到且感到十分榮幸，將獎項與所有共事過的電影工作者們一同慶祝，也將此獎項獻給所有電影工作者。」

梁朝偉在去年甫過出道四十週年紀念及六十歲生日，今年將在8月底的威尼斯國際電影節閉幕式領取該終身成就獎。