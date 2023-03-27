經營版圖涵蓋住宅、辦公、商場、遊樂園、坐月子中心的麗寶集團，又有創舉，首度進軍住宅租賃市場，將位在三重的設定地上權70年的住宅大樓「青漾寓所」，由麗盛建設打造成「類飯店和商務旅館」的時尚精品宅，只租不賣，全室精緻裝潢，家具、家電全包，讓承租戶一卡皮箱就可以入住，還貼心規畫2層女性專屬樓層，平均月租金只要2.5萬元起。

「青漾寓所」是由麗寶集團旗下的麗盛建設所推出，總經理何昭宏表示，現代人要租房子，就怕遇到惡房東，連租後服務都沒有。在這裡不但電視、冰箱、冷氣一應俱全，還有物業管理，提供租後服務。

「青漾寓所」位於新北市三重區吉祥街61號，鄰水岸河畔，坐擁雙公園，臨近集賢路上的家樂福商圈，與台北市的北士科園區僅一橋之隔，基地面積432坪，為地上10樓、地下2層的住宅大樓。單層四戶，總戶數72戶，採雙套房規畫。套房分別是12坪、14坪、16坪，月租金從2.5萬元到4萬元不等；兩房則是20坪、23坪，月租金5.4萬元起。水電、網路、第四台、汽車停車位另計。

因應疫後時代，大家對於住的健康與安心，也極為重視。「青漾寓所」除了提供「當層排氣」外，還加碼加裝「吸氣閥」、「正壓調節」等設備，以平衡管道壓力，減少病菌殘留室內，兼具防疫與通風。裝潢、家具、家電等也是全部安排到位。公共區域有專人打掃，如果私領域需要清潔，也能協助預約。據了解，此案客戶以台北客居多。

值得一提的是，此案規畫在八樓和九樓，設立女性專屬樓層。何昭宏提到，「從設計面就從女性考量為出發點，像是特別選用花磚，和粉色調的牆壁，來展現室內的溫馨與柔美，從今年初才剛推出，就已被訂走10戶，有在地的三重人、空服員、醫師、營養師等專業人士。」