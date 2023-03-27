東非狒狒在圍捕過程遭獵槍打中死亡，傳出是新竹縣政府農業處請的第四方人士帶獵槍到現場誤殺，新竹縣指狒狒出沒在桃園，屬地主義都是由桃園市農業局負責，沒有派人去或委外跨境到桃園圍捕。

東非狒狒在圍捕過程遭獵槍打中死亡，傳出是新竹縣政府農業處請的獵人帶獵槍到現場發生誤殺，農業處強調野動法的處理是屬地主義，狒狒出沒在桃園，該處並沒有指派獵人跨轄區到場圍捕，初步得知這名獵人並不是新竹縣人，該處接獲通知後，相關入員已趕到派出所了解。

新竹縣政府農業處長范萬釗指出，該處對動物救援或圍捕，不是請六福村就是請新竹縣生態協會協助，生態協會沒有獵槍，該處不會找個人協助，也沒有請獵人參與桃園狒狒的圍捕，狒狒被獵人持獵槍擊中死亡，傳獵人是該處指派都是單方面訊息，廖姓技士已被桃園警方通知到場，會提供相關通聯資料釐清，誰是誰非，相信桃園警方調查後會公布。