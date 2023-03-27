近日桃園傳出有隻東非狒狒逃亡中，一路經過許多地點，至今已流竄18天，動保處更號召百人，進行最大規模的搜捕計畫，今日下午傳出東非狒狒闖入民宅中，目擊民眾機警將狒狒關入民宅，市府農業局人員射出麻醉槍，順利逮捕狒狒，不料抓到後狒狒卻重傷不治，具體原因還在釐清當中；對此柳丁哥哥表示：「我只覺得非常遺憾，一點都不有趣」。

兒童台的柳丁哥哥（本名：甘子禾）外型帥氣，在螢幕上唱唱跳跳，很有親和力，受到不少大人小孩的喜愛；今（27）日他針對東非狒狒的新聞發聲：「狒狒R.I.P. 希望你下輩子別再當狒狒了，到天上要當個快樂的天使喔」，他表示「從頭到尾我都不覺得這件事情很有趣」也認為不管對民眾還是狒狒本身都相當危險，而狒狒雖然被成功捕獲，但被發現身上有獵槍中槍的傷口，因傷勢過重宣告死亡讓他覺得非常遺憾。柳丁哥哥向《中時新聞網》表示：「覺得很難過也很遺憾，希望不會有下個這樣的案例出現了，動物其實很無辜。」

不少網友表達相同感受：「看到這新聞真的很生氣，狒狒一路好走」、「真的很悲傷，希望可以嚴查獵槍的來源，他本來可以在動物園裡面炫耀自己的經歷，現在只能在天堂裡炫耀了」、「狒狒明明就是無辜的生命……」、「不要在台灣當流浪動物」、「覺得好難過，他沒有錯啊！他只是秉著自己的本能，因為害怕所以逃啊，不應該就這樣犧牲的」，女星米可白也嘆「可憐的孩子」。