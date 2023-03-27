初夏購物節推出時尚插畫家Abei獨家設計－Hua樣生活集點送，扣2000點起可兌換造型抱枕、兩用包等；卡友禮滿3000元可兌換透明傘。（新光三越提供）

新光三越CLARINS PERCIOUS購買「至臻凝時月神花乳霜50ml」贈同系列精華水10ml＋眼霜4ml， 推薦價1萬2800元（全台首賣）。（新光三越提供）

新光三越TOM FORD BEAUTY私人調香迷你珍藏禮盒，推薦價6800元（全台首賣）。（新光三越提供）

新光三越Nike Waffle One Vintage女鞋－DX2929－100，推薦價3800元。（新光三越提供）

新光三越SAMSUNG 75吋Neo QLED 4K量子電視，特價10萬9900元（68折，全台獨家），贈市價9900元Panasonic高滲透水離子吹風機。（新光三越提供）

新光三越iPhone 14新色－亮麗黃，推薦價2萬7900元起。（新光三越提供）

看好口罩解禁、社交生活全面回歸，觀光旅遊也大復甦，新光三越彩妝銷售大幅成長超過2成，民眾外顯商品需求量大增，將於4月6日起，以周年慶規格打造划算的「初夏購物節」，除重點化妝品滿3000元送3000點skm points外，首七日更首度推出百貨服飾滿5000元送3000點，還有大家電滿萬元送千點，預計可較去年檔期成長10％。

化妝品部分，新光三越聯手超過120大美妝品牌，擴大推出醫美級保養、彩妝新品、明星經典3大趨勢美妝，包括：首四日必搶的23大獨家夯品、4.8折起百萬明星組特惠組、5大獨家首發快閃活動，及skm online超過5萬項美妝夯品等最強陣容。這回也是skm points首度加入「初夏購物節」回饋行列。

活動首七日的4月6日至4月12日，首度加碼以skm pay購買服飾、家用單筆5000元送3000點，大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬元送5000點skm points，除百貨服飾8折起，近期高成長的日系服飾、設計師新品、機能服飾、市場獨家家電組合、及NIKE、PUMA新品或iPhone14亮黃色等，都是熱門划算的商品陣容。

此外，普發6000元現金即將開跑，新光三越規劃3000元、6000元超值組、家電買1送1等抗漲商品，不僅可5折起入手萬項優惠商品，初夏購物節期間綁定skm pay，享單筆滿3000元送300元電子抵用金、最高滿6000元送1000元電子抵用金，等於讓6000元變7000元。台中中港店並加碼推出扣100點skm points，抽價值195萬元的「LEXUS ES 200頂級版」；台北天母店扣20點抽價值1萬4800元的「福容大飯店海景豪華客房」等大獎。

另一方面，新光三越首度與插畫家－劉正?Abei Liu合作，推出以Hua Hua為主角的skm points集點送好物，包括扣2000點兌換多肉植物「HUA HUA BLOOMING磁鐵盆栽2入組」、扣3000點兌換「HUA HUA BLOOMING手提肩揹兩用包」；還有兩款獨家卡友禮，4月6日至4月7日指定信用卡綁定skm pay，單筆3000元換「療癒生活手提袋」、4月8日至4月9日單筆3000元換「元氣滿滿透明傘」。