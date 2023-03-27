民眾黨主席柯文哲的太太陳佩琪今於在網路媒體節目中受訪透露，她曾向柯文哲討論要選區域立委。柯文哲今天受訪時回應，他一看就知道是穿鑿附會，「她不會去選舉的」。

陳佩琪今於Yahoo TV《今天誰來沛》節目接受主持人鍾沛君專訪時，坦言在柯文哲擔任市長期間對政治耳濡目染，甚至還曾和柯文哲主動討論要選區域立委。

柯文哲今至新北市萬里區野柳薆悅酒店參加民眾黨公職人員共識營，受訪時針對此事表示，他一看就知道是穿鑿附會，「陳佩琪有說她要選嗎？不會啦，你叫她選舉？她不會去選舉的」，他認為，陳佩琪只是有時候跟他聊天的時候，表達對一些政治議題的看法。

民眾黨發言人楊寶楨稍早受訪時則說，黨內並未針對陳佩琪是否參選立委一事，有過相關討論。柯文哲辦公室發言人陳智菡也強調，陳佩琪是和柯文哲在討論政治，過程中或許開個玩笑，說要選立委，但不會真的發生，陳佩琪也已經和鍾沛君表明自己現在還是公務員，並不會真的選立委。