桃園市東非狒狒逃亡18天終於落網，但卻在圍捕過程中疑似受到獵槍擊傷，卻未第一時間送醫，導致最終傷重不治死亡，引發輿論炸鍋熱議。精神科名醫沈政男提到幾年前摔死的河馬阿河嗎？竟在搬運過程兩次從車上摔落地面致死。逃脫的狒狒最後會被弄死，冰凍三尺不是沒有原因。

「狒狒死了！真的，請你好好投胎，不要再來到這個野生動物的煉獄了！」沈政男表示，根據媒體報導，台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，「現行政府連犬貓都管不好，更何況非人為飼養的動物。」

沈政男質疑，如果連動物都管不好，要怎麼管人？這是一個什麼樣的國度，大家好好想想吧。他提到，還記得幾年前摔死的河馬阿河嗎？竟然在搬運過程裡，兩次從車上摔落地面，卻沒人發覺它早已受傷，最後傷重而死。逃脫的狒狒最後會被弄死，冰凍三尺，不是沒有原因。

網友表示「真的好難過」、「有人偷用，要查！」、「如果我是小動物，我才不要被關在動物園」、「動物沒有投票權，所以政府會重視嗎？」、「狒狒不如貓狗討喜」、「哎～如果你知道台灣人怎麼對待流浪貓狗，就不會說出此話」、「真的非常憤怒」、「印度甘地說過：一個國家的文明程度怎麼樣，就看他們怎麼對待動物」、「為什麼要殺他啊」、「用散彈槍根本就是想置牠於死地！可惡！」

還有人秀出2014阿河事件的媒體投書「《動物保護法》第5條第3項規定飼主飼養之動物，除送交動物收容所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。若政府嚴格執行認定，只有飼主親自帶至收容所辦理棄養者，其餘皆不應視為該條款的保護範圍，才有可能真正對棄養者開罰。法律不是擺設，真正落實動保法執法，讓飼主承擔對寵物的責任，才能從源頭解決流浪動物問題。阿河的枉死若能喚起社會的重視，這苦命的河馬也是捨身取義的英雄了。」