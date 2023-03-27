大陸女星鄭爽2021年因代孕生子、逃漏稅等風波被列為「劣跡藝人」，消失在大陸演藝圈中，這兩年來她與張恆因為諸多問題，多次隔空交火，在網路上掀起熱議。豈料，近期微博上流傳疑似鄭爽抓包張恒出軌時拍下的影片，而張恒在影片中的行為也引發一陣討論。

在微博上，一則「張恆」的討論話題高掛在熱搜榜上的位置。其中，一則1分鐘左右的短片尤為引人注意。只見影片中，張恆趴在地上拉扯著衣服、一邊口中喊著：「我沒有」、一邊在地上翻滾。此外，鄭爽雖未在影片中露面，但仍可聽見她開口表示：「你跟我在一起不就因為我是鄭爽！」而張恆則是回應：「我沒有！妳能不能閉嘴？我沒有，妳不要這樣說我！」

此外，張恆原先躺倒在地上翻滾，但面對鄭爽指出：「喜歡我的人多了，但在你身上，我就看到了『不珍惜』3個字。」的話語，立刻坐起身體，看似情緒起伏甚大，不僅將衣服蓋過頭部，更頻頻抓頭，並拍打身體，有些歇斯底里地回應鄭爽的質問。

據微博上流傳的消息稱，該影片為鄭爽抓包張恒出軌後所拍攝，而相關話題引發熱議後，不少網友紛紛留言：「感覺精神狀態不正常」、「兩人都好嚇人啊」、「若是只看這個影片的話，男的好偏激，女的好淡定。」