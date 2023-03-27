又有受刑人逃脫！屏東逃逸嫌犯正面照曝光 20:272023/03/27 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 涂俊煒（圖／翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 再有受刑人脫逃！屏東看守所收容人涂俊煒，今（27日）下午4點多於某處工廠的自主監外作業時逃逸，其脫逃動機不明，全台警方正積極尋找中。 東非狒狒18天尋獲 近年逃亡最久的是「牠」 躲罰600元騎士狂飆5.5公里逃逸 遭逮慘賠55倍下場慘了 故宮也有狒狒！曝本草綱目紀錄「狒狒見人就笑」 #屏東 #脫逃 #受刑人 #逃逸 #照曝光 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東在地藝文生力軍13團授證 下半年將接力展演 15:302023/03/25 寶島 《傳產》屏東市公寓4年價漲4成5 這房型卻漲不到1成 09:372023/03/26 財經 逃獄23小時！彰監受刑人朱漢宗遭起訴 動機曝光：同學誣陷偷錢 09:022023/03/25 社會 藉酒意性侵卻見血嚇得「直接往外退」 送貨男遭判4年8個月 19:472023/03/26 社會 區域利多！屏東科學園區 內政部審議通過 13:432023/03/24 區域情報-其他 品觀點｜內政部審議通過屏東科學園區開發計畫 18:452023/03/24 生活 職業軍人存41萬買重機成「散財童子」 白衣天使伸手解危 12:202023/03/26 社會 屏東、苗栗 水果候車亭 帶動街頭美學 04:102023/03/27 地方新聞 恐影響早餐供貨？屏東富統食品大火 燒光2000平方公尺廠房 17:012023/03/26 社會 屏東6績優社工 獲衛福部表揚 04:102023/03/25 地方新聞 1.2萬張票僅10張有爭議！屏東縣長選舉初步驗票結果出爐 14:532023/03/25 政治 視察屏東高鐵特定區周邊路網建設 陳建仁允諾支持 16:402023/03/27 生活 蘇嘉全出手協調屏北立委 方一祥禮讓黃信茗 13:542023/03/24 政治 屏東科技產業園區擴區動土 周春米喊話：投資屏東正對時 15:332023/03/27 政治 二度就業婦女重返職場 賺到簡單幸福生活 15:482023/03/27 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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