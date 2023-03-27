再有受刑人脫逃！屏東看守所收容人涂俊煒，今（27日）下午4點多於某處工廠的自主監外作業時逃逸，其脫逃動機不明，全台警方正積極尋找中。

東非狒狒18天尋獲 近年逃亡最久的是「牠」
躲罰600元騎士狂飆5.5公里逃逸 遭逮慘賠55倍下場慘了
故宮也有狒狒！曝本草綱目紀錄「狒狒見人就笑」
#屏東 #脫逃 #受刑人 #逃逸 #照曝光