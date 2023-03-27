陸軍司令徐衍璞上將慰問國軍示範公墓管理組官兵。軍聞社提供

李棟樑向故參謀總長沈一鳴一級上將靈前獻花致祭。軍聞社提供

李棟樑向空軍忠勇將士上香致祭。軍聞社提供

清明節將屆，軍友社榮譽理事長李棟樑今日前往五指山國軍示範公墓及空軍碧潭公墓，向國軍英烈將士致祭，並特別前往故參謀總長沈一鳴龕位前獻花行禮，表達追思懷念。這是李棟樑第28次前往五指山向國軍英烈致祭。

「清明時節雨紛紛」，北部山區一早飄起濃霧與細雨，李棟樑由陸軍司令徐衍璞上將、國防部常務次長黃佑民中將、後備指揮官傅正誠中將、陸軍政戰主任陳育琳中將、軍友社秘書長簡士偉等人陪同，驅車前往五指山國軍忠靈殿，向「國軍忠烈將士之靈位」獻花、鞠躬，感念先烈先賢的犧牲奉獻，李棟樑也特別前往故總長沈一鳴一級上將龕位前獻花致祭，緬懷其畢生為國奉獻的情操。

「感謝有你們全年無休為先賢先烈們服務，我真的很感動。」李棟樑同時慰問五指山國軍示範公墓管理組官兵，這是他第28次到訪五指山慰問，並承諾中秋節前還會再來與官兵們相聚。

隨後，李棟樑與徐衍璞一行轉往空軍碧潭公墓，在忠靈殿向空軍忠勇將士上香致祭，並向故政戰局副局長于親文中將靈前獻花，同時也向其遺族慰問致意。