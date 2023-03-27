智伸科2022年合併營收92.35億元，營業淨利16.30億元、稅後純益14.05億元、EPS為12.20元。智伸科表示，疫情導致去年中國大陸各產業生產、出貨及終端需求市場、以及晶片短缺等，致使汽車事業去年營收年減4.16％、電子事業營運業績表現也不如預期，受惠於醫療事業部新訂單出貨暢旺，去年整體合併營收仍年增4.78％，加上新台幣兌美元匯率貶值，認列匯兌收益1.77億元挹注，是去年EPS達12.20元的主因。

智伸科表示，2022年汽車事業營收占比51.77％、運動營收占比17.26％、電子事業營收占比12.85％、醫療則為13.63％，其中醫療事業年增率高達97.86％，尤其去年第四季醫療事業營收年增率達7成。

智伸科強調，智伸科落實產品組合優化、生產良率精進、成本費用嚴控等重要策略執行，2022年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為27.12％、17.65％、15.22％。

智伸科指出，雖然當前中國大陸車市處於去化庫存階段，但看好全球汽車晶片短缺與疫情的影響式微，預期今年汽車事業營運有望逐步回溫，同時隨著醫療新訂單未來出貨量逐步放大，兩大動能將提升浙江嘉善廠、新廠嘉興廠、東莞廠的產能稼動率，智伸科對上半年營運審慎樂觀，今年營運有望逆勢向上成長。