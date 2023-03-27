由於華南雲雨區東移影響，明日中部以北及東半部地區有些短暫陣雨，白天之後降雨逐趨緩，剩下北部、東半部地區及中部山區有局部降雨。氣象局表示，周四（30日）華南雲雨區東移，台灣將迎來一波水氣，不過降雨範圍及雨勢大小不確定性高，下周二至下周四（4日至6日）鋒面系統接近，北部、東半部降雨機率高。

氣象局分析未來降雨分布。（氣象局提供）

氣象局指出，明天中部以北及東半部地區有些短暫陣雨，其他地區零星雨，白天降雨逐漸趨緩，剩下迎風面的北部、東半部地區及中部山區有局部降雨；溫度方面，各地早晚天氣較涼，台南以北及東北部低溫約15、16度，其他地方18到20度，白天桃園以北及宜蘭高溫只有18、19度，整天有涼意，竹苗及花蓮約22、23度，其他地區可以來到25至28度。

氣象局預測溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周三（29日）東北季風減弱，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中部山區有零星短暫陣雨，北台灣氣溫明顯回升；周四華南雲雨區東移，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，不過降雨範圍及雨勢大小不確定性仍高。

周五至下周一（31日至4月3日）水氣再減少，東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周二至下周四（4日至6日）鋒面系統接近，北部、東半部地區降雨機率提高，若鋒面較為南移，中南部地區亦有局部短暫陣雨的機率。