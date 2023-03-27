知名登山女神曾格爾遭控介入已婚富商陳坤保的家庭一案，士林地院27日下午開庭，法官傳喚陳坤保以及曾格爾的父親曾國良，曾國良則認為女兒遭不實汙衊，不排除反控陳、岳兩人詐欺。值得一提的是，曾國良收藏上百件汝窯，為知名古物鑑賞家外，還曾於2014年以無黨籍素人之姿參選苗栗縣長。

登山好手曾格爾這回遭控介入富商家庭，其父親曾國良今日表示，若是兩人有發生進一步關係，陳坤保又怎麼可能將對話外洩，倘若不是夫妻串通，岳女又怎能從手機、iPad拿得到內容，目的就是要得到曾格爾的經紀約，故意設局，曾格爾至今也沒有拿到170萬的贊助，卻惹得一身腥。

曾父強調，女兒非常愛國，登高山拿出國旗，當初是為了要找贊助，才會與陳聯繫，原本一切都很順利，直到陳坤保出現，一切都變局，遭到陳、岳兩人惡搞，懷疑一切是「仙人跳」。曾父更試問，如果陳坤保真的有婚外情，又怎麼會把紀錄留在電腦裡，妻子又怎麼拿得到。

曾父說，自己收藏汝窯200多件，絕對有能力贊助，並隔海告訴大女兒「爸爸不是軟腳蝦」，曾父絕對有能力支持愛女的愛國行為，並指控陳、岳兩人聯手「仙人跳」，不排除提出詐欺告訴。

值得一提的是，曾國良今年61歲，2014年以無黨籍素人身分參選苗栗縣長，後來任職證券期貨分析師，離職後經營宣和堂，進行古物收藏及買賣，收藏上百件汝窯，背景大有來頭。

全案起因在去年9月岳啟儒以侵害配偶權為由，將曾格爾告上法院，求償200萬元。同年11月28日士院首度開庭，岳、曾均委託律師到庭，27日除雙方訴訟代理人出庭，另傳證人陳坤保、曾國良，雙方同以涉及當事人隱私，同意不公開審理，陳坤保目前仍在法庭開庭。