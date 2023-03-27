陳華到新加坡景點魚尾獅取景。（鮪魚肚影音提供）

陳華到新加坡開唱並拍攝新歌MV。（鮪魚肚影音提供）

陳華到新加坡開唱並拍攝新歌MV。（鮪魚肚影音提供）

漂亮寶貝陳華首次舉辦個人海外演唱會，並在新加坡拍攝新歌〈捨不得的時刻〉音樂錄影帶，陳華在當地著名景點取景，如魚尾獅、濱海灣金沙酒店、當地人暱稱「大榴槤」的濱海藝術中心、濱海灣、富麗敦酒店等地取景，大換三套華服，老闆嚴爵（Jeff）親任導演，包車當作陳華的換衣間，陳華每一下車立馬變成全新的造型，徜徉在城市感極重的星國，邊拍邊玩，彷彿是電影《芭比》（Barbie）華人版，陳華也玩得不亦樂乎，感謝老闆嚴爵夫婦：「史上拍過最爽的音樂錄影帶！」九頭身的她，也學超模走台步，用性感紅唇專業說：「全新加坡都是我的伸展台！」

陳華加盟嚴爵的「鮪魚肚影音」，甫推出首張專輯《華與浪漫》就聲勢大漲，嚴爵與太太Jessie十分器重陳華，此趟新加坡之行，不但拍攝新歌MV，更透過關係訂到金沙酒店的VIP房慰勞陳華，據悉這間神秘房型，一晚要價3萬元台幣。

一開始老闆沒讓她知道多少錢，但陳華發現豪華的套間超級寬敞，還正面對整個濱海灣，大呼：「簡直跟整個海灣一樣寬」，而且所有家具、器皿，甚至連垃圾桶、Dyson吹風機的支架、膠囊咖啡機都有鑲皮，她感謝嚴爵夫妻說：「如果有皇宮，應該也就是這樣了吧！」還幻想自己是白雪公主，讓大家都笑到併軌！後來當陳華聽到一晚要價，整個人差點厥了過去，笑說：「我一定是被黃金K到，不然眼前怎麼黑一下？」又表示人生能有機會解鎖金沙酒店的VIP房，「真是太感謝老闆和老闆娘了！」

陳華表示這趟新加坡之旅，已成為人生美麗的印記，不僅首度在海外舉辦個唱，開箱金沙酒店隱藏版套房，更在新加坡之名景點拍攝音樂錄影帶，而特別值得一提地是，在音樂錄影帶開拍之前，老闆娘Jessie更把她餵飽飽，帶她一嚐當地地位崇高的米其林娘惹菜餐廳，「娘惹是華人與馬來人的混血，因此料理也充滿馬來風味的過渡。」又表示菜裡大量使用椰奶和香料，「超級對我的胃口！愛死了！」