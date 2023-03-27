工廠管理輔導法上路實施滿3年，不分黨派議員都認為桃園駁回率太高，應以輔導優先。（經發局提供／蔡依珍桃園傳真）

低汙染農地違章工廠提送改善計畫20日截止，桃園受理申請納管廠家有3624件，但駁回578件，比例居6大工商縣市最高，不分黨派議員都要求協助輔導，否則立意良善政策淪為白搭又擾民，業者也擔憂配合政策卻恐成開罰首選，經發局指出，駁回樣態太多都有敘明理由，中央針對駁回案件另外研議輔導機制，市府會持續協助。

議員謝美英說，桃園市低汙染工廠納管受理申請廠家有3624件、核准2176件、駁回578件、自行撤件594件，無法順利申請納管的原因百百種，她認為，政府應該主動協助申請納管的業者，而非讓業者自己東跑西跑、到處碰壁，尤其點出桃園鄉大於城，存在許多水利溝，能否租用、買賣或是廢溝，頻更換的承辦不同見解也不同，業者無所適從，經發局應主動出擊。

「行政機關不可以像月亮，初一十五不一樣！」議員黃敬平說，工廠管理輔導法規定低汙染未登記工廠3年內要提出工廠改善計畫，20日是提交改善計畫截止日，違者會有斷水電和拆除風險，但根據統計，六大工商縣市駁回納管率以桃園最高，其次是新北、台南、彰化、台中、高雄，進一步分析駁回成因發現，新北駁回主因是自行撤件、其次為逾期未補正，而桃園竟然是未載明駁回納管原因，逕行將申請駁回，比例高達67％，讓人民無所適從，斥濫用行政裁量、違反法律明確性原則。

「駁回率這麼高，根本是剝奪業者權益！」議員呂林小鳳說，第二階段提出改善計畫的業者共2572家，比第一階段多了396件，證明廠商有意配合政府改善，直指業者不是不願轉型，而是徒法煉鋼困難，呼籲經發局跨局處合作，輔導業者找到適合的環保和消防設施。

議員李宗豪也說，違章工廠申請納管其實就是配合政府，希望能讓自身工廠符合法規，針對被駁回或是自行撤回處理的工廠，市府應盡全力輔導，而不是針對申請納管尚未完成的廠商開罰，應該優先稽查、開罰不願納管的違章工廠，才能促使工廠積極改善。

經發局說，申請案會被駁回的樣態多，包括是2016年5月後新設農地工廠、位在優良農業發展地區、位在水質水源保護區、屬汙染型工廠、屬於倉儲物流等非製造業、逾期未補正等，都有在駁回公文中敘明理由。強調農地工廠納管會以輔導優先，目前也積極向經濟部爭取，對於已駁回的案件，如業者主動提出工廠改善計畫，能有機會重新納管，目前經濟部研議中。