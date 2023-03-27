淡水區大屯溪上游昨(26)日疑遭排放大量清潔劑，造成整個溪床滿是泡沫，當地居民痛批灌溉和飲用水都從溪中取用，且當地生態豐富，如今卻遭人排放廢水，「實在是令人氣憤」；新北市環保局接獲檢舉後立即派人到場稽查，並查獲釀成外洩的民眾，依違反《水污染防治法》依法告發，最高將罰300萬元。

有民眾投訴，大屯溪封溪護魚多年生態豐富，居民的灌溉和飲用水也多自溪中取用，但是近年數次發生下雨就會有泡沫水大量排放，昨天更有將近1.5公里的溪床遭大量泡沫覆蓋。

當地里長表示，這陣子接連發生2次比較大的清潔劑外洩事件，雖然3、4個小時後泡沫就會消失，而且環保局多次派員來稽查時，發現確實沒有含重金屬物質，但鄰近居民見溪水有泡沫還是很擔憂，而且農民一見泡沫也不敢使用水源，「你敢用有泡沫的水灌溉嗎？」。

新北市環保局指出，26日12時許有派員前往大屯溪沿岸巡查，發現溪面有泡沫的狀況，經溯源訪查發現是民眾使用工業用清潔劑導致產生大量泡沫，並不慎使污染物流入大屯溪流域水污染管制區，現場依違反《水污染防治法》依法告發，最高可處300萬元以下罰鍰，並命行為人停止污染行為，不得再排放至大屯溪。

環保局強調，現正評估於大屯溪沿線重要節點設置監視器，已與第四台業者洽談合作，將於近期完成設置，以利查緝汙染。