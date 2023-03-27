虎門代理CAD／CAM工程模擬分析軟體，提供客戶電腦軟體模擬解決方案，因此定位為研發服務商。台灣主要半導體、電子廠及國防重要工業等業者均為其客戶，2022年營收5.36億元，年增13.52％。

虎門表示，未來將拓展材料、聲學等技術項目，同時看好5G、電動車、無人機等、低軌衛星等產業新應用所帶來的商機。

隨著各產業的競爭激烈，企業加碼投資研發，虎門今年度看好物聯網、工業4.0及人工智慧等新興資訊科技的發展所帶動的研發需求商機。