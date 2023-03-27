前總統馬英九今(27日)起赴陸祭祖交流，引發朝野熱議。粉專「政客爽」表示，馬英九的祭祖之行也是喚醒中華民國在大陸的歷史記憶，應該正面看待，從武昌起義到抗戰足跡行程的隱藏涵義，有呼籲兩岸和平跟要正視中華民國存在的現實意義，中止交流才會製造更多不必要的矛盾。

政客爽今(27日)在臉書發文，解說馬英九行程的歷史意義，包括南京：1.有國父孫中山先生入葬的中山陵，在中山陵孫中山石像的周圍三面牆上，都有「中華民國政府建國大綱」。2.有意義非凡的總統府，孫中山就在此地宣誓就職「中華民國臨時大總統」，而且有多年都是中華民國的總統府。3.有紀錄抗日歷史的南京大屠殺遇難者紀念館，收藏很多日軍侵華的真實歷史、證據。

武漢：武昌起義 是革命黨(國民黨前身)首次起義成功，推翻清朝、終結長達兩千年的帝制政體，對於「建立中華民國」有重要的歷史意義。

重慶：1.對日抗戰中華民國曾遷都重慶的舊地重慶抗戰博物館，兩蔣也曾經待過這裡，有相當多中華民國記憶的舊址跟歷史資料。2.中央政治學校舊址，也是國立中央大學的前身。3.張自忠烈士陵園，張自忠是中華民國國軍對日抗戰的烈士，也是第二次世界大戰中陣亡軍級最高者。

長沙：中華民國曾經在湖南大學 正式接受日本投降的儀式

上海：1.對日抗戰重要的轉折點就在於四行倉庫保衛戰，國軍八百壯士死守四行倉庫，力戰多好幾倍的日軍而不敗，震驚國際社會，也是掀起全中國團結抗日的重要一戰。2.「革命尚未成功，同志仍需努力！」，國父孫中山首次喊出這句就是在上海的和平飯店。

政客爽強調，時間在往前走，歷史不該被遺忘，馬英九這些行程的隱藏涵義，有呼籲兩岸和平跟要正視中華民國存在的現實意義，而對岸也該正視國民黨領導抗日戰爭的正確歷史。和平的契機是在於雙方都能互相了解，如果中止交流才會製造更多不必要的矛盾。