屏東看守所收容人涂俊煒27日下午上工時脫逃，所方人員表示，上工前並無異狀，但下午工作地的農場主人表示，稍早與同樣在農場工作的工人發生口角，隨即駕駛對方車輛離去，檢方也隨即發布通緝。

屏檢下午5時40分接獲監所通報，於6時30分許進行相關查證程序後發布通緝，並指示屏東縣警局、刑警大隊、潮州分局、刑事局南打全力追緝中。

屏檢表示，涂俊煒，72年次、男性，約165公分，照片如警方公布，呼籲民眾如有發現請聯繫警方。