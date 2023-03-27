星宇不畏疫情，在去年利用整備期擴增基礎建設，按進度完成航機修護中心、保稅大樓施工，同時依規畫於去年開闢日本福岡、札幌及沖繩等三條新航線，復飛越南峴港航線，另於10月完成首架A350-900廣體客機交機，並投入高額訓練與驗證成本，為疫後市場預做準備。

展望今（2023）年，星宇將持續布局與規劃航網，在現有航線加密航班，新增新航點，也將於4月26日開闢首條越洋航線—美國洛杉磯航線，未來會持續佈局美洲航點，深耕商務轉機市場。

法人表示，美國線不僅是客運黃金路線，也是航空貨載重鎮，星宇飛北美後，將可大幅挹注營收，星宇以台灣發展轉機市場，目前台灣轉機旅客數量僅占12％，反觀新加坡、香港超過30％。

星宇於國門開放、市場回溫之際，攜手玉山銀行推出航空聯名卡，吸引更多民眾加入星宇航空COSMILE會員計劃，不僅提供多樣化的福利及回饋，更吸引消費者體驗星宇航空細膩的五感服務。