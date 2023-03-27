接見捷克議長訪問團 蔡英文：台捷關係進展重要里程碑。(總統府提供)

蔡英文總統今天接見捷克眾議院議長艾達莫娃訪問團表示，艾達莫娃在強大壓力之下，依然率團來訪，再次展現對臺灣的強勁支持，這也是臺灣和捷克關係進展的重要里程碑。艾達莫娃則回應，此次訪問是為了表達對臺灣民主政治的支持，擴大並深化臺灣與捷克為彼此、甚至第三方夥伴帶來的好處，展現雙方實際合作的決心。

由捷克眾議院議長艾達莫娃率領的訪問團今天赴總統府拜會蔡英文，訪團成員尚包括捷克眾議院外交事務委員會主席傑尼雪克、安全委員會主席札榷克等跨黨派國會議員、跨部會官員，還有產學研各界的代表，共有160人，是臺灣和捷克互設辦事處以來，規模最大的訪團。

蔡英文指出，2020年8月，捷克參議長韋德齊在中國連番施壓之下，仍然堅持率團來訪，也為雙方展開更多的跨領域合作。此次艾達莫娃在強大壓力之下，依然率團來訪，再次展現對臺灣的強勁支持，這也是臺灣和捷克關係進展的重要里程碑。

她提到，今年1月捷克總統大選後，她與總統當選人帕維爾將軍通話，都認為雙方在既有的良好互動基礎之上，未來一定能強化各領域的交流合作。這幾年來，臺灣和捷克在各方面的交流也都有許多進展。

蔡英文舉例，2021年國發會龔明鑫主委率團訪問捷克，雙方針對綠色能源及智慧機械等產業簽署合作備忘錄。去年，捷克參議院德拉霍斯(Jiří Drahoš)教科文主席訪臺時，也在半導體、教育及博物館等領域，和我們展開更多合作計畫。

她說，我們成立的「中東歐投、融資基金」，臺灣及中東歐的許多企業都表現出踴躍的投資意願，在捷克也有許多計畫在評估審查當中，相信未來能促成雙邊企業在資金、技術方面的更多合作。

蔡英文指出，臺灣和捷克都歷經過威權統治，也都深知民主得來不易，所以在堅持民主自由的道路上，更能夠成為彼此堅定的夥伴。她相信在未來，臺灣和更多共享民主理念的國家，包括捷克，能夠在經貿、科技、文化及區域安全等領域，展開更廣泛的合作，共同強化民主陣營的團結機會，也為促進區域的和平穩定貢獻更多心力。

艾達莫娃致詞時提到，訪團中有超過100位企業代表，他們也參加了各式各樣的活動，與臺灣企業進行會談。此次訪問是為了表達對臺灣民主政治的支持，擴大並深化臺灣與捷克為彼此、甚至第三方夥伴帶來的好處，並展現雙方實際合作的決心。

她說，捷克對臺政策一直都是長期而穩定的，雙方共享相同的普世價值和原則，其中最重要的就是自由、民主和人權，確保我們對抗其他外來壓力。捷克政府施政宣言提到，臺灣是捷克在亞洲優先合作的民主夥伴之一，捷克的新印太戰略也強調這一點。

她堅信臺灣海峽的和平穩定是全球安全和繁榮的必要條件，也符合國際社會民主派的利益，捷克也以身為民主派的一員而感到自豪。她也支持臺灣加入特定國際組織，例如「世界衛生組織」、「國際民用航空組織」。

她認為，臺灣有權分享專業知識，並向他國學習，捷克眾議院外交委員會也已就此事通過相應的決議。她感謝臺灣向捷克提供財政支援，協助應對安置烏克蘭難民的壓力。

艾達莫娃表示，除了國會議員、政府代表和企業家以外，訪團成員還包括許多合作領域的學者專家，如半導體、通信技術、人工智能、安全網路、打擊假訊息、智慧城市、智慧醫療和文化交流等。

此外，中華航空公司也將在今年7月開始臺北-布拉格每周兩班次的航線，她相信這對兩國商務往來非常有助益，也會是非常熱門的航線，並期待臺捷雙方未來緊密的交流與合作。