以色列今天（週一）陷入混亂，工人罷工、港口關閉，甚至外交部和領事館的官員，都抗議以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的司法改革計劃，特別是在26日晚上納坦雅胡開除了以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）後，包含全國各地的麥當勞和許多大學關閉表示抗議。

據《國家廣播公司》（NBC）27日報導，以色列數十萬人停止工作，抗議總理納坦雅胡史無前例的改革國家司法系統的計劃，使得以色列陷入癱瘓。

Israel 🇮🇱



Thousands of protesters took to the streets in Tel Aviv to protest against Netanyahu’s attempts to control the country’s judiciary.



All over the world, people are rising up to say “enough is enough” against authoritarian regimes.pic.twitter.com/pIFwNpcPxr — James Melville (@JamesMelville) March 27, 2023

週日晚間，納坦雅胡開除了國防部長葛朗特，因為他是聯合黨中第一位公開反對司法改革的成員，此後出現了廣泛的騷亂場景。葛朗特曾警告說，這件事情的分歧威脅著以色列的安全。

Israel 🇮🇱



Hundreds of thousands of people are protesting across Israel to take a stand against Benjamin Netanyahu’s government who are trying to reduce the powers of the Israeli Supreme Court.



Video via @AJEnglish pic.twitter.com/hjnyC33tX8 — James Melville (@JamesMelville) March 27, 2023

以色列的外交人員週一也在工會的建議下罷工以色列駐華盛頓和世界各地的大使館因此而關閉，一些外交官用以色列國旗替換了他們在社交媒體上的照片。

以色列媒體報導說，納坦雅胡原定於上午向全國發表演講，但電視台後來表示這些計劃已經暫停。目前還不確定他何時或甚至是否會在週一發表講話。

納坦雅胡在社群媒體上張貼了推文，呼籲人們保持冷靜：「我呼籲耶路撒冷的所有示威者，無論是右派還是左派，都要表現得負責任，不要採取暴力行動。我們是兄弟，」

據批評者稱，納坦雅胡政府在1月份提出的計劃將威脅到最高法院的獨立性，並將限制法官的權力，而且面臨著激烈的反對。

以色列機場管理局在當地時間上午11點前確認，所有從本古里安國際機場起飛的航班都將停飛，以色列的2個主要海港，海法和阿什杜德也聲明表示，它們將關閉以支持總罷工。國際大品牌也參與了抗議活動，麥當勞表示，它將從中午開始關閉全國各地的餐廳，然後從下午2點全面關閉。

All Israel streaming into Jerusalem pic.twitter.com/qtGibcQx0x — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) March 27, 2023

以色列的主要大學也將在週一關閉，以抗議內塔尼亞胡的司法改革計劃和加蘭特的解職他們在一份聲明中說：「我們，以色列研究型大學的校長和院長，對以色列社會和進程中的分裂和分化深表關切，這可能會導致以色列國力和穩定的真正損害。聲明還說，內塔尼亞胡計劃的變革可能導致以色列的『人才流失』，並使國際學生望而卻步。」