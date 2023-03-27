《[1M²]的風景》策展人宋璽德表示：「當觀眾進入展場每一公尺的特定距離，即可進入一位藝術家的表現世界，看見一片新風景。」（主辦單位提供）

《[1M²]的風景》策展人曾鈺涓表示：「這檔聯展規畫與以往的策展方式不同，尤其在策展論述上，有一定的挑戰與難度。」（主辦單位提供）

《[1M²]的風景》策展人宋璽德以《花境》作品（左）參展。（鄧博仁攝）

《[1M²]的風景》展場。（鄧博仁攝）

《[1M²]的風景》展場。圖右起為馬立群、吳政璋、林育良展出作品。（鄧博仁攝）

《[1M²]的風景》展場。圖為曾敏雄展出作品。（鄧博仁攝）

《[1M²]的風景》展場。圖右為邱國峻結合攝影與刺繡作品《神遊仙境之飛碟屋》。（鄧博仁攝）

大亞洲藝術聯盟協會成立於2021年底，為台灣第一個結合藏家與藝術家於一個協會的團體，由深耕藝術界數十年的鍾經新擔任首屆理事長，她攜手與各路志同道合的藝術愛好者，共同推動藝術產業之發展。礙於新冠疫情，協會成立一年多以來會員大多線上交流，此次由理事長鍾經新發起，策劃第一次會員聯展，並邀請藝術家會員宋璽德及曾鈺涓二位教授擔任策展人，以「啟航•望遠」為理念，展覽主題訂為《[1M²]的風景》，提出以1M＊1M「一平方公尺」面積以內作品為主的展出構想，呼應一個全新的開始，以具功能性數字為展覽主題，期許以一為起始，綿延無限擴展。

開幕當天現場氣氛熱絡，來自全台各地的藝術愛好者與協會會員們，聚集在大象藝術空間館展場，相互交流暢談，出席的每位參展者一一上台分享創作理念。理事長鍾經新致詞時表示：「台灣藏家實力深厚卻低調，但有個特點就是很用功。大亞洲藝術聯盟協會成立僅短短一年，但目前會員已近90位，我希望藉由過去在藝術產業上深耕累積的資源與經驗，能延續到大亞洲藝術聯盟協會，持續貢獻帶動大家對藝術收藏觀念的養成，達到收藏之共學共好的願景。」

策展人宋璽德就策展主題說明：「大亞洲藝術聯盟協會成員具備多樣性組合，含括收藏家、創作平面、立體、影像及表演、新媒體藝術家、評論家等，如此多面向的社團並不多見。此檔聯展希望讓每位藝術家於「1M²」空間面積限制中，表現個人創作，詮釋多樣化的創作內容與當代特質，當觀眾進入展場每一公尺的特定距離，即可進入一位藝術家的表現世界，看見一片新風景。」

影像類策展人曾鈺涓也分享：「這檔聯展規畫與以往的策展方式不同，尤其在策展論述上，有一定的挑戰與難度，每件作品都有獨立的風格與風景，相信在每一平方公尺的空間中，能帶給藝術愛好者很大的共鳴與啟發。」影像創作者或從自身生命的感觸出發，觀察周遭人們與生活；或紀錄環境空間，反思自然與社會文明的變換；或紀錄一段演出與真實故事；或以程式創造的抽象光景，其創作意識均圍繞著「記憶」。這些故事所承載的，是創作者在生命進程中，所感受的一段回憶，並內化成為符碼，驅動觀者喚醒與重新建構自己記憶中的故事。

《[1M²]的風景》展出27位藝術家作品，依據媒材不同將展覽空間一分為二：一樓由宋璽德老師策展，展出內容包含油畫、水墨、版畫、複合媒材、雕塑作品，二樓邀請10位影像創作藝術家，創作媒材包含攝影、裝置、數位動態影像、虛擬實境（Virtual Reality）紀錄片，策展人是曾鈺涓老師。兩位策展人就其專業擔任分層的策展人，從「時間」與「空間」兩個面向理解與切入，在每一平方公尺的特定距離中，讓觀者進入每位藝術家內心描繪的風景。

《[1M²]的風景》即日起至 5月14日止，於大象藝術空間館展出。

展覽名稱：[1M²] 的風景─大亞洲藝術聯盟協會藝術家聯展

[1M²] Landscape - Great Asia Art Alliance Association Artist Joint Exhibition

展出時間：2023 ／ 3 ／ 25 – 5 ／ 14

總 策 劃：鍾經新

策 展 人：宋璽德、曾鈺涓

藝 術 家：王德合、江宇（馮慧中）、何幸芳、李芯薇、吳柏泓、李茂添、

吳政璋、邱國峻、宋璽德、林育良、林宜炫、胡 嘉、洪譽豪、

馬立群、陳香伶、張秀凰、張若綺、張素梅、曾敏雄、黃贊倫、

廖芳乙、鄧博仁、劉呈祥、劉金桔、蔡獻友、賴永興、盧佩盈

展出地點：大象藝術空間館（台中市北區博館路15號）