德國發生公共交通系統的全面大罷工，絕大多數的公共汽車、火車和飛機在周末開始停運，是數十年以來最大的規模。勞工代表稱，在物價全面上漲之際，運輸業的待遇沒有長進，錢變薄了，生活難以維持。

德國之音報導，德國兩個主要運輸工會，與多個運輸部門（包括鐵路、當地公共交通和機場地勤人員）的雇主代表談判陷入僵局，於是在第三輪談判開始之際組織了這場全面罷工。

這場大罷工是全面性的，包括長途巴士、區間火車，以及以及當地公共交通都受到影響，有超過 30,000名鐵路工人參與，而且碼頭工人也加入罷工，因此從港口開始，再搭上貨運鐵路的這一整套物流系統全部停頓。

德國的七個州：巴登-符騰堡州、黑森州、下薩克森州、北萊茵-威斯特法倫州、萊茵蘭-普法爾茨州、薩克森州和巴伐利亞州的大眾運輸都加入罷工行列，導致公共汽車、軌道電車或地鐵等最主要的公共交通都停擺。這使得多數通勤者只能選擇汽車和自行車，也使得道路交通會出現擁堵。

除了柏林勃蘭登堡機場(Berlin Brandenburg AirPort)以外，其他主要的德國國際機場都受到罷工的影響，大約有 40萬名旅客面臨班機延誤或取消。德國最大的空中樞紐的法蘭克福機場，全部的航班都被取消，一些長途航班被標記為延遲一整天；與此同時，慕尼黑國際機場從周日開始就暫停航班。

德國主要工會威爾第 (Verdi) 是德國第二大的工會，旗下有250 萬名會員；而另一個是EVG，專業的鐵路和運輸部門工會，旗下有23萬名會員。威爾第工會希望加薪10.5%，EVG希望加薪 12%。

威爾第工會領袖威爾內克 (Frank Werneke)表示，加薪關乎成千上萬名員工的生計，甚至存亡。「物價太高，我們的待遇卻過低，而且經常過度勞累。」

EVG 領袖貝克特 (Martin Burkert)說 告訴當地的 Augsburger Allgemeine 報紙，對方尚提出可行的方案，因此他警告說，若不面對問題，可能會出現進一步的罷工。

德國鐵路公司譴責這次罷工，表示「毫無根據且不必要」。一些雇主代表還警告說，工會提出的不合理要求，可能會使民眾更為反感。

儘管如此，資方應該會讓步，因為先前郵政工會與資方代表談判成功，在 3 月初獲得了11.5%的加薪，顯然這是交通運輸業的談資基礎，既然郵政公會能夠通過加薪，那交通業也要比照辦理。

Ifo 總裁 Clemens Fuest 告訴德國之聲，他相信“會有某種妥協”。

經濟專家福斯特( Clemens Fuest )說，他相信會有某種妥協。最低程度，工資可能增加 7%。雖然低於預期，但會帶來一些緩解 。