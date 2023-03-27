透過專業教練指導帶領下，小朋友們學習滑行、平衡、過彎，享受過程中的樂趣與成就感。(滬尾藝文休閒園區提供)

「草坡滾球賽」爸媽與小孩共同參賽，同心協力滾動巨大泡泡足球來回折返，創造親子間的美好回憶。(滬尾藝文休閒園區提供)

參加「2023 Kids草坡療癒派對」活動可獲得「河畔」餐廳85折優惠劵，不分平假日皆可使用。(滬尾藝文休閒園區提供)

為迎接專屬於兒童的月份到來，位於新北淡水的滬尾藝文休閒園區將於4月8日舉辦「2023 Kids草坡療癒派對」，有兒童的滑步車闖關，以及幼幼組、親子組滾球趣味賽，周邊還規劃童玩體驗以及市集攤位。此外，4月1日至16日，於園區內禮萊廣場，當日消費滿500元即可兌換套圈圈1份，有機會獲贈童玩小獎品，每日限量。

去年因疫情及天候因素停辦的「草坡療癒派對」，今年報名開放不到一周已秒殺額滿，4月8日將於滬尾藝文休閒園區3F埔頂草原舉行，活動含「追風小騎士」滑步車闖關，以及「草坡滾球賽」幼幼組、親子組。在滑步車體驗部分，園區首度與淡水在地滑步車教學社團「滑步玩Pushbike」合作，現場規劃小型坡道、套圈圈、投球等關卡，透過專業教練指導帶領下，小朋友們可學習滑行、平衡、過彎，在穿越重重關卡考驗後，將可獲得完賽獎品1份，讓小騎士們感受滿滿成就感及樂趣。

「草坡滾球賽」將於4月8日下午4點開始舉行，分為幼幼組與親子組兩組接續進行，幼幼組適合3到6歲小朋友參與，獨立滾動瑜珈球約10公尺的指定路線來回折返；親子組則是一位家長與6到10歲小朋友共同參與，同心協力滾動巨大泡泡足球來回折返。爸媽與小孩共同參賽，創造親子間難忘的深刻回憶。凡參加活動可獲贈「河畔」餐廳85折優惠劵，不分平假日皆可使用。

此外，禮萊廣場針對兒童月推出「親子童樂會」4月1日至16日，憑當日消費滿500元發票，即可兌換套圈圈1份，有機會獲得童玩小獎品，每日限量。