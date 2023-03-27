劉方慈向臉書申訴卻無效。（摘自劉方慈IG）

盜用者頻用劉方慈臉書發文。（摘自劉方慈IG）

民視美女主播劉方慈，是知名女星劉香慈的妹妹，才剛獲選為台科大傑出系友的她，被姊姊爆料從小到大都是學霸，日常更是受到親友膜拜，所以有著「媽祖婆」的綽號。不料近日她在社群媒體發出求救訊號，因為她的照片在臉書遭到一位號稱大陸記者Tina的人盗用，導致本人的粉絲專頁遭到臉書管理者以「違反社群守則」移除。

事發經過是，近日有眼尖的網友發現，臉書上再也找不到「主播劉方慈」，而她有任何重大事情都透過姊姊劉香慈在社群發文，引起許多粉絲好奇，她也在其他社群媒體請求粉絲給她一點時間處理。

連日來，劉方慈求救臉書官方系統也按照途徑申訴，都無法取回自己的粉絲專頁帳號，不僅讓近10萬的粉絲頻頻關心且擔憂她近況，更讓她事先安排好的數則貼文都無法如期po出，讓劉方慈覺得失信於人，相當愧疚。

劉方慈在收到姊姊與家人幫她打的慶賀台科大傑出系友金牌後，靈機一動，打算祭出「救民水火」金牌一座，盼有網路或知識大神能救她於苦難之中。