藝人謝依霖早期在《大學生了沒》搞怪扮醜，在節目中表演「整個場面我Hold住」，因此被封為「Hold住姐」，她近年影視和主持雙棲，不惜扮醜的表現相當敬業；謝依霖2018年與相識多年的圈外人男友結婚，近日她宣布生下第二胎，還曬出剪臍帶的畫面，讓網友直誇勇敢。

謝依霖與老公Green育有一女一子，今（27）日她發文透露已經生下二胎，她透露目前已經懷孕38週，原本還擔心是否要催生，產檢時醫師發現謝依霖已經開兩指準備要生了，於是直接送進產房，護士安排水中生產，並建議要跪著，直立才有助於胎兒下降，她直呼「一跪！！馬上感受兒子開始往下滑」，並且很快就生下兒子，讓謝依霖笑道「我是孵雞蛋嗎！也太快了吧！是說我知道你（兒子）是牡羊座的，想不到連生的速度也這麼牡羊嗎？過程都沒有的嗎？」

謝依霖透露這次只有生產時的五分鐘有痛，形容上一胎痛苦指數高達120分，這次只剩20分，疼痛程度輸給拔智齒，上一胎因為覺得太噁心沒有動手剪臍帶，這次她想說試試看，「一剪，好噁，跟想像的一樣，還剪不太斷」，還形容感覺像是剪大腸，她也表示兒子是天使中的天使，溫情告白「願我能陪伴著你探索這個美麗的世界，願你永遠保持對未知的熱情和期待。願愛、智慧、力量伴隨你成長。愛你的媽媽」

謝依霖上傳生產時的影片。（圖／謝依霖facebook）

謝依霖曬出生產影片，只見她在水中抱著孩子，幽默用台語說：「恭喜喔！生子喔！接著剪斷臍帶，她透露其實不會痛，只是滿噁的，不少粉絲送上祝福，同時誇讚她超有勇氣。