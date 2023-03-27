前總統馬英九訪陸首日，媒體車跟丟上演大迷航，甚至一度陷入車陣。（藍孝威攝）

前總統馬英九初次訪問大陸，首日抵達上海浦東機場後，一車的台灣媒體跟隨車隊要前往虹橋高鐵站，不料因為司機不熟路況，上演大迷航。台媒採訪團原訂和馬前總統一起搭乘晚間7點的G28次高鐵前往南京，但因為抵達高鐵站時已錯過時間，只能緊急改簽車票。

拍攝完馬前總統抵達上海的畫面，下午5點半車隊出發，一路上閃著雙黃燈的車隊由警車開道，在高速公路上浩浩蕩蕩。由於從浦東機場往西到虹橋高鐵站，等於要穿越一整個上海市區，雖然是走高架道路，但正好是下班尖峰時刻，司機一刻也不敢耽擱，緊踩油門飆到車速上限110公里。

眼見前方打著雙閃黃燈的車隊愈飆愈快、愈離愈遠，此時台媒提醒司機，「我們是不是脫隊啦？」只見司機老神在在，「沒辦法，這車的時速最高就110公里，油門再怎麼踩，速度也上不去了。」

隨著天色逐漸昏暗，高架道路旁的建築物開始亮燈，一副華燈初上的景色。時間來到晚間6點半，距離高鐵發車剩下半小時，但司機似乎有些迷路，甚至一度陷入車陣；晚間6點40分，司機開啟手機地圖導航，但東繞西轉，始終找不到正確方位。而車上台媒的一顆心，這時也提到了嗓子眼兒，要知道，高鐵可是不等人的。

與此同時，中天新聞在Youtube頻道同步直播「台媒迷航記」，車上的台媒記者彷彿置身真人實境秀，吸引至少1.3萬名觀眾圍觀，在討論區的留言也是熱火朝天：「司機是綠委王定宇派來的吧？」「你們趕不上高鐵怎麼辦？」「還有10分鐘，加油！」「幾十年前阿扁出訪時也迷航過」...

在另外一輛車上，已經抵達高鐵站的大陸官員，晚間6點50分著急在群組裡詢問，「你們在哪裡？」隨著時間一分一秒過去，司機的手機導航卻不太給力，就是找不到虹橋高鐵站貴賓室所在的「申昆路1500號」，甚至在同一個路口來回繞了2次。

由於大陸高鐵在發車前1至2分鐘就會關閉車門，當時間來到6點58分，至此已確定「大勢已去」，趕不上馬前總統搭乘的高鐵已成為既定事實，工作人員趕緊為媒體團改簽車票。當中巴開到虹橋高鐵站月台邊，上海台辦主任鍾曉敏特地上車道歉，台辦工作人員頻頻致歉，台媒記者也安慰他們，「大家都辛苦了！」

馬英九此行訪問大陸12天，有如馬拉松式的鐵人行程，才第一天就這麼刺激，台媒記者各個都繃緊神經。