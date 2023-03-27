女星Albee（范乙霏）過去曾是節目《我愛黑澀會》的固定班底之一，擁有甜美臉蛋和火辣身材的她，讓她就算在《我愛黑澀會》收官後，仍活躍於各大綜藝節目。她也時常在社群平台和粉絲分享生活，近日在IG上曬出火辣小短片，卻意外被粉絲指出有「草莓痕跡」，她也對此回應了。

Albee日前在IG上曬出一則小短片，只見這則不到1分鐘的小短片中，她慵懶地從床上坐起，因身上的穿搭，而露出大片胸部肌膚，隨後她便起身洗漱，而上衣的超低領口設計，完全藏不住她的性感曲線，讓網友們看得相當興奮。

影片曝光後，許多網友都被瞬間迷倒。然而，有眼尖的網友發現，她的胸前鎖骨下方有一片看似瘀青的痕跡，指出：「好像胸口有被種草莓的痕跡喔！」對此，Albee則在問句下方回應：「那是上個月被小黑蚊吻的痕跡，估計他會待到年底吧。」表示「草莓痕跡」其實是被蚊蟲叮咬後還沒消去顏色的疤痕。

事實上，范乙霏近期連連曬出火辣短影片，在最新的貼文中，她不但將平日的工作花絮與日常生活剪輯在一起，還配上知名愛情電影《樂來越愛你》配樂「Someone In The Crowd」，並換了好幾套不同造型，火辣造型美翻不少網友。