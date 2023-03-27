勞動部勞動力發展署北分署27日以包場的方式邀請北區工會團體共賞《做工的人》電影，勞動部部長許銘春親臨現場，除了感謝工會長年為勞工朋友爭取權益之外，更以合作夥伴關係協力辦理多項勞工職能提升的職訓課程，引進新知，相互學習及成長，與電影中的不認輸、樂觀及帶來滿滿的正能量相互呼應。

《做工的人》電影版導演鄭芬芬、監製林昱伶、出品人梁宏志聯袂蒞臨現場共襄盛舉，勞動部長許銘春特別感謝製作團隊，以基層勞工為題材，拍出勞工的心聲，也鼓勵大家一起進電影院挺國片!《做工的人》這部電影是工人生活的縮影，尤其是高空作業的勞動者，不但辛苦，而且還要有專業、膽識、勇氣，工人們在工作環境中，有了相互扶持的夥伴，一起分享經歷生活中的喜怒哀樂，導演和演員們把勞工為子女、家庭努力打拼奮鬥，工作夥伴彼此相互依靠成長的故事，用輕鬆詼諧的方式說出來，更說出不認輸的台灣精神，同時帶給大家滿滿的正能量！

許銘春強調，感謝在台灣每個角落默默努力的無名英雄!勞動部一直推動讓勞工「安穩工作」、「安心職場」、「安全勞動」的三安政策，未來也將持續透過多元管道傳達勞動價值、技能提升、辦訓轉型觀念，營造更好的辦訓及勞工職能提升環境，勞動部在疫後振興階段一定會和工會、勞工朋友站在一起，做勞工朋友最強而有力的後盾。