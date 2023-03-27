立法院社會福利及衛生環境委員會召委吳玉琴委員、邱泰源委員及勞動部許銘春部長於27日考察新北市慈佑、慈育兩家庇護工場、三重身心障礙者職業重建服務中心及財團法人職業災害預防及重建中心，關心身心障礙者就業及職災勞工重建服務等情形，2022年度約協助3.2萬人次身心障礙者就業。立法院社會福利及衛生環境委員會長期關懷身心障礙者及職災勞工就業議題，於去年11月起召開多場次身心障礙者權益保障法修法審查會議，期以落實平等參與社會、經濟等機會，促進其自立發展，並呼應身心障礙者權益公約的精神，確保身心障礙者享有與他人平等的工作權力。

許銘春表示，勞動部致力協助身心障礙者就業，透過民間團體和政府部門的分工合作，提供專業服務來協助障礙者適性就業，於職場發揮所長。除於各公立就業服務據點提供一案到底就業服務外，並偕同地方政府於各縣市設置身心障礙者職業重建服務窗口，以個案管理方式整合各種服務資源，研擬個別化之職業重建服務計畫，提供職業輔導評量服務；對於在競爭性就業市場工作困難之身心障礙者，透過職場密集輔提供支持性就業，或由地方政府輔導民間機構成立庇護工場，提供庇護性就業服務。 目前全臺庇護工場共有167家，本次考察之新北市慈佑庇護工場是由心路基金會所成立，為全臺最大的公益洗衣工場，成立至今20餘年，已幫助數百位身心障礙員工就業；對於服務品質的要求，從收衣、檢查到包裝出貨，都由專業老師與庇護員工合力完成，讓大眾知道障礙者也可以是優質的服務提供者。慈育庇護工場是育成社會福利基金會所設置，由一群心智障礙的工作夥伴從麵粉製作到壓模成型，用心操作每一步驟，重複練習之後，才能做出美味的餅乾，每塊餅乾對他們來說都得來不易，值得各界多多支持與按讚。

勞工職業災害保險及保護法自2022年5月1日施行，立法院衛環委員也特別關心2022年4月29日揭牌的財團法人職業災害預防及重建中心，該中心除了積極推展辦理職業災害預防觀摩輔導，也規劃多元化之專業職災勞工重建服務整合示範據點，協助28家職能復健機構維護服務品質，同時輔助職業傷病診治專責及網絡醫院提升服務品質，亦持續提供健康服務及諮詢，擴充勞工健康照護資訊系統，建置中心LINE官方帳號，提供民眾職業災害、職業傷病處理方法，未來並將提供線上真人1對1諮詢，必要時也能協助職災勞工就診掛號。許銘春強調，保護職災勞工權益為勞動部的重要施政目標，終盼每一個工作者皆能安全健康工作。