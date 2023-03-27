救國團3月起於各縣市舉辦優秀青年選拔、表揚、拜會及公益連線活動，27日拜會台北市政府，由台北市長蔣萬安親自接見，蔣強調未來將持續推動減生青年生活負擔政策，救國團期許台北市能給青年美好未來願景，並提到單位長期推動青年獎章，當時獲獎的桃園市長張善政、新北市長侯友宜，如今都已成為推動社會、國家向上提升的力量。

救國團今率團拜會台北市政府，同樣由蔣萬安親自接見，亦有教育局、產發局、地政局、民政局、都發局、研考會及環保局首長一同出席，嘉勉優秀青年代表並進行交流座談。

救國團表示，在此之前，立法院秘書長林志嘉、桃園市長張善政、新北市長侯友宜、台南市長黃偉哲、基隆市長謝國樑、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美等，縣市首長都曾親自接見青年並予勉勵，展現對青年的重視。

蔣萬安會中首先感謝救國團主任葛永光長期協助並投入青年事務，也表示很高興看到如此多優秀青年積極參與青年節各項活動，北市府當然關心年輕人關心的議題，並陸續推出相關政策，尤其學子重視政府能否提供未來職場、結婚或生子等規畫協助，未來將用青年的角度看待並解決問題，推動減輕生活負擔的政策。

他指出，現在青年不只關心自身議題，也相當關注台北市未來整體發展，重要公共建設同樣受到相當高關注，台北市願意與大家一起努力，讓這座城市越來越好，成為所有年輕人實現夢想的地方。

葛永光則感謝蔣萬安及市府團隊重視青年，亦感受到青年政策的用心，他要代表救國團祝福蔣萬安，認為北市府一定能給市民及青年美好願景，並為其他縣市設立良好典範。

葛永光表示，救國團自民國42年起辦理青年節活動，民國45年起依政府指示舉辦青年獎章和優秀青年的選拔，今年青年節總共選拔表揚10位《青年獎章》得主、555位社會優秀青年、大專優秀青年474位、高中職優秀青年有1009位，這些獲獎青年可說是當代台灣社會最傑出青年。

葛永光舉例，張善政、侯友宜也都曾獲得救國團青年獎章，2位市長分別接見優秀青年代表都提到彼此互相扶持，當年蔣經國指示救國團辦理優秀青年選拔的活動，就是希望透過表揚，鼓勵這些優秀的青年自我提升，為國育才，讓他們將來成為推動社會國家向上提升的力量。

葛永光回顧蔣經國指示的目標，認為如今確實有達到，獲獎優秀青年在各行各業對社會國家都有很大的貢獻，也扮演重要的角色，後續舉辦青年節活動，也對青年有著相同期盼。