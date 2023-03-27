央視新聞報導，本次和李強會面的包括多個國家政要、世界五百強企業負責人、國際知名學術研究機構專家學者、主要國際組織代表等。

李強指出，當前世界經濟發展正處在複雜多變的困難時期。應對風險挑戰，首先還是要堅定信心、穩定預期，特別是要把視野放開闊些，把眼光放長遠些。這就好比雨天趕路，如果總是低頭看腳下，看到的便是滿地泥濘；如果能常常抬頭看前方，就能看到雨後的彩虹。各方應當增進共識、加強合作，共同促進世界經濟復甦。

李強說，未來大陸經濟將在保持一定增長速度，並加快質量變革、效率變革、動力變革，努力實現更高質量的發展。這些都將為世界經濟增長提供新的動能，也為各國企業在大陸的發展提供廣闊空間。

李強表示，大陸的經濟已深度融入全球分工體系，無論國際形勢如何變化，大陸都將堅定不移擴大對外開放。大陸將對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，著力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。