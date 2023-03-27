狒狒攻擊性有多強？草原單挑「萬獸之王」沒在怕

桃園平鎮區日前驚傳「狒狒脫逃」，為了將牠逮捕歸案鬧得是沸沸揚揚，由於狒狒生性兇猛，讓民眾十分擔憂遭到攻擊。對此，YouTube頻道「Fly看世界」先前曾上傳一支「狒狒迎戰萬獸之王」的影片，只見面對強大敵手，狒狒不但無所畏懼反倒出手挑釁，最終勝負也被曝光。

YouTube頻道「Fly看世界」貼出狒狒激戰母獅的影片，畫面中可見，一隻母獅瞄準狒狒企圖將牠生吞活剝，但是兇猛的狒狒也不是省油的燈立馬反擊，母獅頓時受到驚嚇四處逃竄，雙方展開激烈追逐戰，狒狒見狀更是囂張步步緊逼。

然而，以速度取勝的母師與一身蠻力的狒狒交手，顯然誰也沒有佔上風，只能靠逃跑躲避狒狒攻擊的母師頻頻停下評估局勢，而狒狒則是一股腦往前衝想置對手於死地。

隨著狒狒一直向母師逼近，奔跑的母師卻也不時回頭確認狒狒有沒有跟上，似乎試圖將牠引誘至陷阱中，這時狒狒突然倉皇逃跑，原來是一群母獅正朝著牠追趕，沒想到該頭母獅的逃跑策略竟是緩兵之計，援兵一到立馬將狒狒圍困在樹下，戀戰的狒狒最終淪為母獅們到嘴的肥肉。