東非狒狒今順利落網，卻戲劇性因遭獵槍打傷而身亡，開槍林男向警方供稱自己是受新竹縣政府農業處委託的合法獵人。曾任桃園地檢署主任檢察官的律師范振中指出，野生動物保育法規定保育類野生動物不得獵捕、宰殺，違者面臨最重5年期刑，得併科100萬以下罰金，但不處罰過失犯，且若情況危急且危及性命，不受任意宰殺的限制，若涉及緊急避難，方可避免刑責，該案也要釐清槍枝的管制性、持有者合法性和政府委任間關係。

桃檢指出，已密切關注此案，若涉及刑責將依法處理。

范振中說，依桃園市農業局所述，狒狒屬保育類野生動物，獵殺要負刑事責任，依野生動物保育法 41條規定，保育類野生動物除非逾越環境容許量、因學術研究且經主管機關許可，否則不得獵捕、宰殺，違者可處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。

不過范振中也提到，同法21條有阻卻違法的例外，若情況危及公共安全或人類性命，或是危害農林作物家禽，得不受任意獵捕、宰殺的限制，且該法不處罰過失犯，若該獵人主張不小心失手、沒有要致狒狒於死，可避免刑責纏身。

另外，該獵人是否受委託執行公權力也值得商榷，牽涉平時委託形式，是類似緊急狀況開口契約，口頭講就成立、事後補簽約，還是只是私下拜託，都需要進一步釐清合作關係。

范振中還說，該案也涉及槍砲彈藥刀械管制條例，持有的獵槍是否為有殺傷力的管制槍，且有無經過合法登記，違者也有相關刑責。