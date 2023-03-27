桃園逃逸狒狒脫逃數日後於今（27）日圍捕成功，但隨即傳出傷重不治的消息，其傷勢研判為獵槍所致。林務局表示，已協調桃園市政府將屍體由六福村動物園運回，並將於明日轉送台北市立動物園進行檢驗後，再由農委會家畜衛生試驗所進行解剖，以釐清死因。

林姓獵人到富岡派出所說明案情。（中天新聞）

林務局表示，在圍捕狒狒過程中，依據目前所知訊息除了動用麻醉槍外也可能包含獵槍，依據《野生動物保育法》21條規定，保育類野生動物有危及公共安全或人類性命之虞時，得做緊急處置。

林務局指出，3月25日林務局曾受桃園市政府農業局請求推薦可協助圍捕的專業人士，因而曾提供北部可協助的幾個相關團隊聯絡資訊，希望有助於圍捕工作，但林務局或林管處皆未曾派員至現場參與圍捕，僅基於《野保法》中央主管機關的立場，提供必要的諮詢協助與動物捕獲後的收容場所協調。

林務局強調，由於圍捕作業當下是由桃園市政府指揮，當時的實際完整狀況與情境，仍待桃園市政府相關人員釐清說明。