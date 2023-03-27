前總統馬英九27日起赴陸祭祖交流，閣揆陳建仁說「少一點脾氣，多一點勇氣，為台灣爭口氣」，對照宏都拉斯斷交現況引發討論。媒體人謝寒冰在《大新聞大爆卦》節目強調，馬英九是幫民進黨擦屁股，怕台灣人被兩岸劍拔弩張害慘，才鼓起使命感去大陸。而綠營面對斷交危機，還扯什麼雙重承認，但開放雙重承認會更慘，現存的13個邦交國也都可以去跟中國大陸建交了，民進黨沒有能力還大聲，好像外交上都是智障。

謝寒冰表示，馬英九現在願意去，已經很有勇氣了，老實講，他也可以什麼都不管。可以看出馬英九是一個有使命感的人，才會去做出這件事情。反倒是那個真正應該要有使命感的人，那個高端銷售員陳建仁，你自己的勇氣又跑到哪去了呢？為什麼不在關鍵時刻拿出道德勇氣，告訴我們高端是一個實驗還沒做完的東西，根本不適合我們打，為什麼說不出來呢？還好意思叫別人有勇氣，你自己的勇氣跑哪去了？

謝寒冰提到，還有一個要選基隆立委的更好笑，說這叫我們已經放棄中華民國這個枷鎖了，你要放棄中華民國枷鎖，就改國號啊？就改憲法改國號啊？「你們這群俗辣！」然後還在那邊講雙重承認、外交一大突破，「突破你個頭啦！這是要怎麼突破啦？」

謝寒冰強調，如果對岸能夠接受雙重承認，這個世界早就不是這個樣子了，所以根本是在講幹話，根本就是沒辦法了，所以只好自嗨說：我們現在雙重承認了，我們好棒棒！但誰要跟你雙重承認？開放雙重承認更慘的一點，我們現在那13個邦交國，也都去跟中國大陸建交了！

「這是你說可以雙重承認的喔！所以我覺得民進黨，好像一群在外交上都是智障！」謝寒冰直言，正常一個人沒有辦法、沒有能力，沒有關係，至少惦惦別講話，沒有能力還講話比人家更大聲，無能的廢物，還每天跳出來好像自己很有力的樣子，真的不知道在幹嘛。

「馬英九其實現在在幹嘛？馬英九是在幫你民進黨擦屁股啊！」謝寒冰指出，如果今天不是因為兩岸被你民進黨搞得劍拔弩張，快要打起來了，馬英九有必要去做這件事？民進黨要去想想看，他是為了誰？他是為了看到台灣2千3百萬人，這些人會被你民進黨害死，才去做這件事。