去年3月台劇《初擁》爆出攝影師和收音助理墜谷身亡意外，引發外界質疑劇組未做好保護措施，男主角炎亞綸因此發起罷演，要求製作公司給交代，今（27）日《CTWANT》刊出疑似炎亞綸站在頂樓拍戲，腰間卻僅綁了一條麻繩的照片，對此，炎亞綸在粉專證實是他本人無誤，沉痛說道：「不能再讓這樣的悲劇發生了。」

炎亞綸27日晚間寫下：「是的，這是我，一條麻繩沒有防護，不只是我，連工作人員也在幾乎沒有防護下完成拍攝。」他表示事情已過1年，加上這類的新聞很容易船過水無痕，因此經過仔細考慮後，決定轉發報導：「因為我認為這是必須持續變革的事情，勞資雙方必須要一起面對承擔，才不枉費兩位幕後人才的犧牲。」

炎亞綸表示這一年來，很多人奔走各個協會、理事會，召集許多會議進行協商，讓很多議題被重視、更進一步，「過程必然顛簸，必然會有陣痛期，也一定會有過度解釋的地方」，雖然可能造成資方承擔不起成本，但他疾呼：「我們不能停下來，不能再讓這樣的悲劇發生了。」

文末，炎亞綸跟大家道歉，佔用大家的時間跟情緒，然而他強調「請大家明白每個行業背後都有需要努力改變的地方，容許我轉發這樣比較悲傷的新聞，請見諒。」隨後，炎亞綸在留言區補充說明：「我已經在事件發生的當天聯絡好諮商輔導，協助身邊的工作人員能有效理解自己的狀態。」