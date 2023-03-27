彰化銀行自今年3月22日起至6月30日止舉辦「彰銀挺全民普發，黃金好禮抽回家」活動，活動期間登記入帳指定彰化銀行帳戶即可獲得1次抽獎機會，達成任務可加碼抽獎次數，最高可獲6倍抽大獎機會，任務達成越多中獎機率越高。獎項包括黃金金飾、全家200元虛擬禮物卡及iRent免費汽車時數60分鐘兌換序號等多項好禮，總價值逾25萬元。

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