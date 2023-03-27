新光國際租賃公司為充實中長期營運所需資金，委由華南銀行統籌主辦新臺幣25億元聯貸案，於3月27日完成簽約，本案由華南銀行統籌主辦，參貸銀行包括臺灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、臺灣企銀、農業金庫及台中銀行等7家銀行共襄盛舉。

新光國際租賃成立於2015年，為新光集團旗下新光合成纖維100％持股的子公司，主要專營小客車租賃、設備租賃、應收帳款業務、不動產業務及醫療相關業務，近年也致力發展太陽能業務，透過多元化的財務金融商品與服務，協助國內企業客戶的資產運用效益最佳化，自成立以來，憑藉嚴謹的風險控管機制，在業務規模與營收獲利持續成長的同時，也能維持良好的資產品質，經營績效表現優異。

本案統籌主辦銀行華南銀行於聯貸市場占率逐年攀升，長期排名臺灣聯貸市場前五大，除深耕本地市場外，去年底亦統籌主辦台駿國際租賃人民幣6.5億元跨境聯貸案，攜手國際銀行支持本國企業於海外之業務發展。華南銀行第一季以來展現強烈企圖心，已陸續主辦台塑河靜（開曼）公司、恒耀集團關係企業、聯上開發、強新工業與新光國際租賃等多筆臺外幣聯貸案，合計金額逾新臺幣500億元。

華南銀行為善盡企業社會責任，積極響應2050淨零碳排政策目標，多年前即開展推動綠色與永續金融，除將ESG議題納入授信流程評估外，更透過融資條件正面表列規劃，鼓勵企業在追求營運成長的同時，能更重視環境保護、社會共好、公司治理與永續發展，期盼發揮金融影響力，運用金融專業服務，支持產業永續發展，為社會帶來永續傳承的正向循環。