康師傅財報顯示，泡麵業務方面，去年收益296.34億元，年增長4.17％。期內因原材料價格上漲及組合變化，使泡麵毛利率按年下降0.41個百分點至23.95％。由於毛利率下降影響，令泡麵事業全年的股東應佔溢利按年下降31.42％，至13.75億元。

飲品事業整體收益為483.36億元，按年增長7.89％。期內因原材料價格上漲及組合變化，使飲品毛利率按年下降 1.88個百分點至31.95％。由於毛利率下降，令飲品事業的股東應佔溢利按年下降25％，至13.78億元。

該公司表示，2023年大陸經濟預計穩中有進，消費場景加快恢復，企業經營充滿機會。集團將延續「鞏固、革新、發展」策略，做大做強主營業務。泡麵事業繼續用多規格、多元化口味產品滿足消費者的多元化需求，並持續推動行業整體規模不斷擴大。飲品事業繼續聚焦核心品類，推進產品結構調整，滿足消費者多場景需求。