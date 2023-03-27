第一銀行近年積極將支付與紅利整合為一，打造更流暢、便捷的購物體驗，推出台灣Pay消費享2％紅利回饋，一方面推廣綠色消費，更戮力發展點數經濟，除了紅利折抵消費外，為了活化紅利的使用，也可透過「粉獅幣集點平台」轉換粉獅幣，即可兌換家樂福、7-ELEVEN禮券及超人氣小粉獅限量商品，成功帶動2022年台灣Pay消費金額年成長近5成。另外，為提供更優質的消費體驗，今年於台灣行動支付APP上線的「樂享生活圈」服務，透過LBS(即時定位)技術，提供用戶於地圖上顯示周邊台灣Pay商家，優化支付體驗。

第一銀行於2018年起陸續完成與「街口」、「橘子支」、「簡單付」、「愛金卡」、「一卡通」、「歐付寶」、「悠遊卡」、「國際連」、「全支付」、「全盈支付」等十家電子支付業者的合作，成為「約定連結存款帳戶付款服務（Account Link）」合作銀行之冠，截至2023年2月底，綁定戶數已超越30萬戶，交易金額已超越新臺幣200億元。

除帳戶連結合作，第一銀行另與一卡通公司合作，推出「一卡通Money」直連iLEO數位帳戶開戶服務，為首家上線的公股銀行，帳戶開立完成後即由系統自動進行帳戶連結，進一步優化帳戶的行動支付應用體驗。

在疫情的催化下，改變民眾的消費習慣，各類行動支付品牌均擁有廣大的使用者及場域，提供食、衣、住、行、育、樂全方位的支付體驗。第一銀行也將持續響應「2023年非現金支付交易筆數成長5成，交易金額達新臺幣6兆元」政策目標，加速行動支付普及化並提供用戶更優質的服務。