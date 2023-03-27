有著「國防部長」美稱的旅美球星張育成，日前據外媒「波士頓環球報」（Boston Globe）報導，指出張育成到現在還沒有在春訓熱身賽上場，但他很有可能進入紅襪隊開季名單中，對此記者克里斯（Chris Cotillo）推特指出，張育成確定進開季名單。

台灣好手張育成與紅襪再續前緣後，將與另一位好手達爾貝（Bobby Dalbec）爭取內野最後一席的開季名額，據美媒《MassLive》報導，球星張育成及達爾貝都有不錯的表現。不過，張育成在WBC（世界棒球經典賽）中，除了拿下A組最有價值球員，更是被評選賽會最佳一壘手，表現相當亮眼。

今(27)日有好消息傳出，《MassLive》的記者柯提歐（音譯，Chris Cotillo）在個人推特上撰文表示，張育成與王康納(音譯，Connor Wong)成功擠進紅襪開季名單當中，且球隊將把達爾貝（Bobby Dalbec）與捕手阿法洛（Jorge Alfaro）給下放小聯盟。

Connor Wong and Yu Chang made the roster. Alfaro and Dalbec to WooSox.



Two more decisions for Sox: Tapia or Duran for fifth OF spot; last bullpen spot also up for grabs. — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) March 27, 2023

事實上，紅襪官網曾用「大爆發」形容張育成在經典賽4場表現，並分析開季名單仍有5席競爭，其中內野的最後一席的名額，就是由張育成和達爾貝競爭。