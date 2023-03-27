外交部將於26日上午9點半宣布，與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是蔡英文總統任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，我國友邦只剩下13國，許多民眾也擔憂會不會引起「骨牌效應」。對此，媒體人張禹宣27日就表示，「立陶宛是最大的問題，這個問題是民進黨自找的，立陶宛產生了這樣的前例之後，後續相關的國家都將會比照辦理」，引發討論。

張禹宣27日在中天節目《頭條開講》中表示，「蔡政府特別講說，不跟中國大陸玩金錢遊戲的競逐，我覺得是本末倒置，中國大陸在這一次的角色，他只是被動的接這個球，甚至中國大陸會表示『怎麼會把球打過來這邊給我殺？』」張禹宣也指出，「立陶宛是最大的問題，不只是立陶宛產生了這樣的前例之後，後續相關的國家都將會比照辦理，一樣的道理，我跟你是正式的邦交國，立陶宛是台灣的辦事處，那你給他多少錢，那就邦交國的立場，要繼續維持邦交，是不是要拿出更多錢？」

張禹宣強調，「問題是這個問題是民進黨自找的，是外交部自己貪圖想要得到立陶宛相關的外交信用，主動去做這樣的動作，去開啟金錢外交的爭端」，張禹宣最後也說，現在再回過頭來跟大家講「不要跟中國大陸玩金錢遊戲競逐」，中國大陸一定覺得莫名其妙，「因為不是中國大陸要競逐，是蔡政府把競逐的遊戲丟到檯面上，中國大陸只是跟牌而已，結果就是蔡政府輸了」。