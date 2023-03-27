對於農委會官員說「如果不是因為要照顧小農，我們不會讓缺蛋缺那麼久」，農業專家《Lin Bay好油》表示他想到這句話：「廟堂之上，朽木為官！」

對於缺蛋的問題，農委會官員在開會時解釋，「跟各位報告，如果不是因為要照顧小農，我們不會讓缺蛋缺那麼久，去年我們就知道國內的生產量跟需求量的差異，那我們也認為不斷的透過加工的調度，那後來H5N1真的影響太嚴重，以前大概只有中部，這次連嘉義、屏東受影響。」

農委會官員說，「我們每天每個星期都有相關的資訊，所以最後不得專案進口，否則我們雞蛋的缺口太大也影響到整個民生跟加工業者，所以最後才是開專案進口，這個必須要特別說明，從來都是為了顧小農，否則各位知道泰國、土耳其、巴西的產地價格再加上走海運的到岸價格跟現在的價格比，當然進口的部分有某種程度他的優勢，可是我們還是希望這個部分可以照顧到小農。」

《Lin Bay好油》在臉書披露，農委會從2022年2月開始就開始專案進口日本雞蛋了，日本專案進口就是照顧小農嗎？去年10月從日本進口快1000萬顆的雞蛋，這就是照顧小農嗎？去年11月從日本進口快900萬顆雞蛋，就是照顧小農嗎？

《Lin Bay好油》進一步揭露，明明就是日本從12月之後就不給台灣雞蛋，台灣雞蛋進口量才減少，沒有日本雞蛋補充，也沒有其他國家雞蛋的供給，才會越缺越嚴重。

《Lin Bay好油》質疑，農委會有做應變嗎？12月、1月、2月在忙什麼呢？最後搞到要花錢補貼澳洲空運蛋進來，這樣也是要照顧小農嗎？

《Lin Bay好油》最後想到了這段話，很深深的體認：「廟堂之上，朽木為官！」