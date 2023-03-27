外交部26日宣布與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，我國友邦只剩下13國。民眾黨台北市議員林珍羽在《新聞大白話》節目直批，外交部長吳釗燮在國際級的記者會告訴大家我們為什麼會斷交，但是卻有一點見笑轉生氣。不管今天宏國提出什麼要求，都是國與國之間的協議，不應該把他們要拿多少錢全部講出來。尚存的13個邦交國看到會怎麼想？是不是趕快斷一斷？免得要求什麼又被說要賄賂？邦交的友誼互信會蕩然無存。

林珍羽表示，我們的外交預算其實是逐年在增加，但是我們的邦交國卻是逐年在減少，先撇開吳釗燮在國際到底放了哪些話，就看結果論，我們的外交成績確實是不及格。回過頭來說，我們在國際的能見度確實是有提高，但在正式的邦交場合確實是被逐年遞減。

林珍羽提到，如果都必須要靠金錢去做外交的話，我們有沒有找出我們另外的生存之道？如果有金錢才有友誼的話，不就符合柯建銘說的，因為我們錢不夠，所以沒辦法跟別人交朋友？是否就證實了確實民進黨7年來，我們都是用金錢在做外交？

「我想提一個：君子絕交，不要出惡言。」林珍羽直言，吳釗燮在國際級的記者會告訴大家我們為什麼會斷交，但是卻有一點見笑轉生氣。不管今天宏國提出什麼要求，相信這都是國與國之間的協議，不應該全部把他列出來：因為他們要拿多少錢，所以我們沒有辦法等等。

林珍羽指出，他這個記者會是在對台灣人民，但如果接下來這13個邦交國，看到你這場記者會之後，請問我們在國際間，大家會怎麼想？是不是我要趕快斷一斷？免得我跟你要求什麼，你又說我們是來要賄賂？要用賄賂的方法才有辦法延續？那邦交之間的友誼互信就蕩然無存了嘛！

林珍羽強調，不管今天他要跟誰做朋友，你用這樣的方式，去把人家的要求跟需求全部都講出來，那在國際間，台灣不就成為一個笑話了嗎？