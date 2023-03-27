野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，從近期歐美金融業的消息可以看出，隨著美國聯準會（Fed）急速升息，使得金融業的壓力變大，市場也趨於警戒，擔心會重演2008、2009年金融海嘯。不過，隨著各國央行與企業的迅速應對，目前看來緊張情勢已有降溫情形。Fed於3月23日宣布升息一碼，不過會後聲明亦表示將「密切關注接下來的資訊，評估貨幣政策造成的效果」，後續是否會持續升息，仍需觀察接下來的經濟數據以及金融市場表現。

就基本面而言，庫存調整仍是進行式，台灣出口也因國外需求下降而大幅走低，因部分產業庫存水位仍較高，使得企業獲利持續下修，但好消息是再下調的空間不大，以季度變動來看，谷底應該會落在上半年，下半年可望隨著庫存修正完畢、需求回升而好轉，惟恢復強度仍待觀察。至於評價面，由於先前市場反彈，台股的本益比(P/E)與本淨比(P/B)均出現小幅上揚，而本益比目前仍在相對較低水準，具備不錯的投資價值。

姚郁如指出，第二季因投資氣氛較為審慎，基本面也持續下調，預期台股走勢仍較為震盪，但在下半年市場需求與企業獲利可望轉佳的支持下，當股市回檔時將是不錯的進場時機，建議選擇長期趨勢看好的族群。

就個別產業而言，半導體在上半年庫存可望修正完畢，下半年將恢復正成長，長線前景持續看好；近期ChatGPT話題則更強化AI的投資前景，由於AI需要更多的資料傳輸以及高效能運算，預期對接下來伺服器/Switch的升級需求將是正面的影響。

此外，高算力需求，預期也將為台灣散熱零組件廠商帶來更多新的成長契機。根據IDC預估，AI伺服器的滲透率將以17.3％的五年複合成長率成長，並在2026年達到347億美元的產值。

綠能相關產業亦值得留意。根據GS產業研究報告，與綠能行業相關的大陸企業總資本支出金額在2021年跳升一階後，接下來幾年都將維持在高檔水準。

此外，由於各國政策主導，加上成本下降快速，電動車的滲透率快速提升中，根據Morgan Stanley的推估，成長初期的2020～2030年的年複合成長率高達32％。在車用電池方面，2022年大陸供給最大，佔77％，未來五年美國可望急起直追，佔比將提升為10％，因電池佔整車成本超過30％，提高自供電池比重將成為各國投資重點。